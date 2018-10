Nasce a Sant’Antioco lo sportello della Confcommercio Sud Sardegna.

A Sant’Antioco nasce lo sportello della Confcommercio Sud Sardegna. Il servizio offerto dalla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, è rivolto a tulle le attività operanti nel territorio del Sulcis Iglesiente. Il progetto, nato nell’ottica di offrire un servizio ancora più capillare, ha preso forma grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco, il Centro Commerciale Naturale Sulki e, appunto, la Confcommercio. Lo sportello sarà operativo, a partire da domani, presso il Centro Servizi per il Territorio (Via Roma 47) e sarà attivo una volta al mese, ovvero l’ultimo venerdì di ogni mese, dalle 9,30 alle 12,00. Gli interessati potranno ricevere informazioni in merito ad opportunità di finanziamento per la propria attività, nonché su eventuali corsi di formazione volti ad accrescere le proprie competenze. Contestualmente, al fine di evitare sovrapposizioni, l’ufficio di Carbonia, situato in Via Gramsci 245, osserverà la chiusura nell’ultimo venerdì del mese, in concomitanza con l’apertura della sede di Sant’Antioco.

