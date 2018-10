Nel corso della notte, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Cagliari hanno arrestato per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti un pregiudicato gambiano nullafacente, classe 1999.

Nel corso della notte, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti un pregiudicato gambiano nullafacente, classe 1999. Il giovane extracomunitario regolare, è stato colto, nel corso di un mirato servizio antidroga svolto dei carabinieri nel corso del fine settimana, mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente di circa 3 grammi di hashish ad uno studente minorenne cagliaritano, classe 2003. Immediatamente intervenuti, i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione personale l’extracomunitario, rinvenendo nella sua disponibilità oltre 60 grammi di hashish suddivisa già in più di 20 dosi finalizzate allo spaccio, un coltello a serramanico utilizzato per Il taglio della sostanza, nonché oltre 50 € di banconote di piccolo taglio, sicuro provento dell’attività illecita. Pertanto, i carabinieri hanno arrestato il gambiano, traducendolo presso le camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Cagliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si terrà nella giornata di domani.

