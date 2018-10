Netta sconfitta, per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, a Roma, sul campo dell’Armundia: 3 a 0 (25 a 14, 25 a 15, 25 a 13).

Netta sconfitta, come purtroppo era ampiamente prevedibile, per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, a Roma, sul campo dell’Armundia, nella seconda giornata del girone F del campionato di serie B di volley. La squadra di Mario Della Pia, già sconfitta all’esordio in casa dal Volley Roma per 3 set a 0, s’è arresa alla squadra capitolina con lo stesso risultato ma parziali ancora più netti: 25 a 14, 25 a 15, 25 a 13. La squadra biancoblu sta confermando i timori della vigilia sulla sua modesta consistenza, dopo il rivoluzionamento estivo dettato dalle limitate disponibilità economiche e, se nel corso della stagione il roster non verrà integrato con almeno due elementi di una certa esperienza ed affidabilità, strappare la salvezza a fine stagione sarà assai difficile…

Tra le altre squadre sarde del girone, è andata bene solo alla Pallavolo Sarroch che ha piegato con un netto 3 a 0 l’Isola Sacra Fiumicino (25 a 15, 26 a 24, 25 a 22), mentre hanno perso ancora il Cus Cagliari Sandalyon sul campo della Fenice Pallavolo Roma, 0 a 3 (25 a 20, 25 a 13, 25 a 17) e la Pallavolo Olbia, 0 a 3 in casa con la Pol. Roma 7 Volley (20 a 25, 20 a 25, 21 a 25).

Sabato prossimo la VBA/Olimpia Sant’Antioco, alle 16.30, ospiterà lo Scarabeo di Città di Castello, una delle tre squadre (le altre sono Pallavolo Olbia e Cus Cagliari Sandalyon) con le quali condivide l’ultimo posto in classifica con 0 punti.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments