Nuova manifestazione di protesta di sindacati, associazioni e forze politiche, giovedì mattina, in difesa della sanità pubblica.

Il coordinamento rivendica:

– la riapertura H24 del laboratorio

Analisi;

– l’avatar della delibera votata e

approvata in Consiglio regionale;

– Dea di 1° livello su due stabilimenti, SIRAI/CTO/SANTA BARBARA;

– CTO IGLESIAS ATTIVITÀ PROGRAMMATA E POLO MATERNO INFANTILE, DIALISI, PRONTO SOCCORSO, 7/7 DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE E STABILITE DALLA DELIBERA DEL 25/10/2017;

– SANTA BARBARA IGLESIAS, OSPEDALE DI COMUNITÀ, CASA DELLA SALUTE CIN SERVIZI SPECIALISTICI, POLO RIABILITATIVO E HOSPICE.

La Rete coordinamento Sulcis Iglesiente denuncia la mancata applicazione della nuova rete ospedsliera da parte del direttore generale dell’ATS, Fulvio Moirano.

“Il coordinamento non condivide – si legge in una nota – le false ragioni di tali ritardi e tagli ai servizi in ragione dei buchi di Bilancio, sosteniamo a gran voce che il vero e dimostrabile buco è nella gestione politica che in modo silente e no, spinge la Sanità Pubblica alla privatizzazione.

Chiudono gli ospedali pubblici, e finanziano ospedali privati, quale il Mater Olbia, la Regione finanzia il Qatar con una spasmodica cifra di 58milioni annui, per 10 anni.

In considerazione dei dati spiacevoli del 14% dei sardi che rinunciano alle cure per ragioni economiche – conclude la nota -. La salute dei Cittadini non può essere un privilegio per pochi.”