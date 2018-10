Nuovo appuntamento con il BAS – Baratto Solidale, venerdì 26 ottobre, questa volta ospitato dalla Comunità Via Marconi, in via Marconi 65 a Carbonia.

Nuovo appuntamento con il BAS – Baratto Solidale, questa volta ospitato dalla Comunità Via Marconi, in via Marconi 65 a Carbonia. L’appuntamento è per venerdì 26 ottobre, a partire dalle 18.30. Alle 20.30, seguirà la cena condivisa (ciascuno porterà quello che vorrà), accompagnata dalle incursioni teatrali de La Cernita Teatro.

Questo nono appuntamento del BAS itinerante, organizzato da RUAS – Rete Unitaria Antifascista Sulcis Iglesiente e ASCE – Associazione Sarda contro l’Emarginazione, vede la preziosa collaborazione de La Cernita Teatro – compagnia del territorio che promuove e diffonde una pratica teatrale e una visione dell’arte come impegno civile e politico, libertà di espressione e testimonianza storica da tramandare – e della Associazione di volontariato Comunità di Via Marconi, da anni impegnata nella tutela dei diritti delle persone diversamente abili e di coloro che soffrono un qualsiasi disagio sociale.

Sarà possibile scambiare non soltanto oggetti, scarpe o vestiti ma soprattutto tempo, esperienze e competenze.

Grazie all’attivazione di tutte le persone coinvolte, che diventano protagoniste di una Comunità solidale e antirazzista, viene contrastata la retorica della “solidarietà per nazionalità”, per costruire, insieme, uno strumento diverso per fronteggiare la crisi e creare un’economia circolare del riuso, senza pregiudizi e distinzioni di provenienza, nazionalità o colore della pelle. Perché, la solidarietà, quella vera, è per tutti e tutte.

