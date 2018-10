Openjobmetis: 4.500 opportunità di lavoro in tutta Italia generate dall’indotto delle festività.

Openjobmetis, unica agenzia per il lavoro italiana quotata in Borsa, ha attivato 4.500 offerte di impiego in tutta Italia per opportunità generate dall’indotto delle festività, nel periodo compreso tra novembre 2018 e febbraio 2019. I candidati selezionati dai professionisti delle 130 filiali di Openjobmetis verranno assunti con contratti in somministrazione principalmente nei settori: retail, turismo, ristorazione, grande distribuzione, produzione dolciaria e assistenza familiare. Il contratto di somministrazione prevede che il personale venga assunto direttamente da Openjobmetis, che garantisce una gestione integrata del rapporto di lavoro tra dipendente e azienda, dalla formazione agli aspetti burocratico-amministrativi.

Ecco il dettaglio dei profili ricercati.

Turismo, 754 persone: guide turistiche, addetti al ricevimento, facchini, autisti, maschere per cinema multisala.

Retail, 1.490 persone: magazzinieri, cassieri ed addetti alla vendita per allestimento espositivo e riorganizzazione per saldi.

Ristorazione, 753 persone: cuochi, aiuto cuochi, camerieri, lavapiatti, addetti alla sala, addetti alla gestione dei fornitori, personale di servizio.

Grande distribuzione, 980 persone: cassieri, capireparto, banconisti per reparti fresco (ortofrutta, pescheria, macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria), addetti alla sicurezza.

Produzione dolciaria, 572 persone: addetti al confezionamento, addetti alla produzione, pasticceri, decoratori, addetti alla selezione ed alla lavorazione delle materie prime.

Assistenza familiare, 110 persone: badanti.

Laura Piccolo, responsabile grandi clienti Openjobmetis: «Le aziende valutano il personale temporaneo e, in caso di riscontri positivi, possono decidere in un secondo momento di impiegarlo in ruoli più stabili. Questi lavori, quindi, possono diventare la porta d’entrata verso occupazioni a lungo termine. Per diverse mansioni non è necessaria un’esperienza pregressa. Ecco perché rappresenta un’ottima occasione per i giovani che stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro e intendo farlo in modo regolare e tutelato».

Per avere maggiori informazioni sui requisiti richiesti e inviare la propria candidatura, accedere al sito www.openjobmetis.it e consultare gli annunci pubblicati nella sezione “Candidati”.

