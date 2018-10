Prende il via questa sera, all 21.20, su Canale 5, la seconda serie della fiction “L’Isola di Pietro”. C’è grande attesa per conoscere la nuova storia che ha come principale protagonista Gianni Morandi, dopo il grande successo ottenuto dalla prima che ha avuto un riscontro forse anche superiore alle attese, tanto da aprire la strada ad una seconda serie che presenta diverse novità, tra le quali la presenza di Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini.

La programmazione inizia puntuale come da programma, dunque, nonostante la contemporaneità con una partita di calcio molto attesa, il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Era stato proprio Gianni Morandi, lo scorso 22 settembre, sul palco del Lungomare, durante lo straordinario concerto che ha portato a Carloforte oltre 10.000 fans dell’eterno ragazzo di Monghidoro, a non escludere uno slittamento della prima puntata, ma alla fine è stato deciso di confermare le date della programmazione già fissate.

Per Carloforte e la Sardegna intera, come è già accaduto con la prima serie della fiction, sarà sicuramente un altro momento molto importante per la promozione del territorio, nel quale ha creduto tanto la Regione Sardegna che ha concesso un contributo per la sua produzione.

