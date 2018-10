Ritorna a Sassari il Fight club championship, la manifestazione di arti marziali in gabbia che promette spettacolo. A fare da palcoscenico alla seconda edizione, in programma il 13 ottobre alle ore 20.00, sarà ancora volta il Tarantini Fight training center di via Venezia.

Saranno quattro le discipline in gara, Mma (le arti marziali miste), Muay thai, Kick boxing e grappling. Clou della serata saranno i due match professionistici di Mma in programma e che vedranno protagonisti i giovani atleti sardi David Perra della Nova Uniao e l’idolo di casa Michela Demontis del team Tarantini. Entrambi gli atleti hanno ben figurato nella prima edizione del Fight club championship andato in scena a Sassari a giugno scorso: per loro due vittorie al primo round.

Ad arricchire la manifestazione sarà la presenza delle più blasonate società sportive dell’isola, una dalla Toscana e da Roma il team Gloria guidato da Lorenzo Borgomeo che nella prima edizione del Fcc ha fatto entrare nella gabbia la campionessa Micol di Segni.

La manifestazione si svolge sotto l’egida della Figmma e dell’Endas.

