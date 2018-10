Sabato 20 e domenica 21 ottobre, il Palazzetto dello Sport di Settimo San Pietro ospiterà le finali nazionali di ginnastica artistica e ritmica.

Settimo San Pietro sarà per due giorni capitale della ginnastica artistica e ritmica giovanile. Sabato 20 e domenica 21 ottobre, nel Palazzetto sportivo di via 1° maggio si svolgeranno le finali nazionali CSEN Youth Artistic & Rhythmic. All’evento, organizzato da CSEN nazionale, CSEN Sardegna – Comitato provinciale di Cagliari, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo della Regione Sardegna e del comune di Settimo San Pietro, parteciperanno circa 350 giovani atlete provenienti da tutta l’Italia per conquistare gli ambiti titoli tricolori.

La manifestazione inizierà sabato 20 ottobre alle 9.00 con la sfilata, il benvenuto del presidente CSEN Sardegna, Francesco Corgiolu, e la presentazione delle società; alle 9,30 il via con le gare Youth Artistica che vedranno le atlete delle varie categorie cimentarsi nelle prove a corpo libero, alla trave e al mini trampolino. La giornata si concluderà alle 17.00 con le premiazioni delle vincitrici e la consegna di medaglie e attestati di partecipazione e tutte le atlete e società partecipanti.

Domenica 21 ottobre si svolgeranno le finali Youth Rhythmic, con inizio alle 9,30: le atlete si misureranno in un percorso motorio di 1° livello e in gare individuali e a squadre di 1° e 2° livello, con esercizi a corpo libero, con la fune, la palla, il cerchio le clavette, il nastro.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali web di Directa Sport Live Tv e sulle pagine social CSEN Sardegna.

Le finali, che si svolgeranno sotto il coordinamento di Achille de Spirito, collaboratore tecnico della presidenza nazionale CSEN, supervisore Ginnastica artistica, ritmica, aerobica sportiva CSEN, si avvarranno di una giuria di eccezione, di cui faranno parte, per l’Artistica: Monia Melis responsabile nazionale Giudici Ginnastica Artistica CSEN, e tecnico FGI; Ilenia Oberni componente Commissione tecnica nazionale Ginnastica artistica, responsabile del Settore Regione Lazio, collaboratrice Finali nazionali del settore, e tecnico FGI; Cinzia Pennesi, responsabile nazionale Settore Ginnastica artistica, responsabile per il settore maschile, Acrobat, Eccellenza, referente Commissione tecnica nazionale, formatrice e tecnico FGI. La giuria della Ritmica sarà invece composta da: giudici della Sardegna, coordinati da Lavinia Piseddu, con la supervisione di Martina Alicata Terranova, ex atleta della Nazionale italiana ritmica, pluricampionessa, referente Rapporti società estere/CSEN Ginnastica Ritmica, formatrice, tecnico e giudice nazionale FGI; Susanna Marchesi, ex atleta Nazionale italiana ritmica, pluricampionessa, componente Commissione Tecnica nazionale Ginnastica ritmica CSEN, formatrice, referente regionale CSEN Toscana, tecnico FGI; Luana Morgilli, psicologa dell’età evolutiva e sport, referente regionale Ordine degli psicologi sportivi Regione Lazio, ex atleta Ginnastica ritmica, formatrice, che presenterà l’evento e le discipline.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments