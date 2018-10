Sabato sera, al Teatro Centrale, concerto degli Istentales per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Banco del farmaco”.

Sabato 27 ottobre, dalle ore 18.00, al Teatro Centrale di Carbonia, si terrà il concerto degli Istentales, il noto gruppo musicale sardo etno-pop agropastorale. L’evento è stato organizzato dal “Banco del Farmaco Maria Piano” con il patrocinio del comune di Carbonia. “Si tratta di un’iniziativa meritoria poic h é il ricavato della vendita dei biglietti per il concerto sarà devoluto al Banco del Farmaco Maria Piano, un progetto costituito a Carbonia nel mese di Gennaio 2018 al fine di raccogliere fondi a favore delle persone indigenti che necessitano di risorse per poter acquistare i farmaci di cui hanno bisogno per preservare la propria salute”, ha affermato il Sindaco Paola Massidda. In particolare, i proventi della vendita dei biglietti del concerto verranno utilizzati per la realizzazione del poliambulatorio gratuito per i meno abbienti. Il costo del biglietto è di 10 euro per gli adulti, 8 euro per gli studenti sino ai 25 anni e di 5 euro per i bambini. Il progetto “Banco del Farmaco” è stato promosso dal sodalizio N.A.B.A. e annovera come referenti Andrea Deiana, Oscar Piano e Loredana Matt a

.

