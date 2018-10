Sabato sera la Sulcispes ospiterà il Basket Uri per la quarta giornata del campionato di serie D di basket.

Digerita l’amara trasferta di Porto Torres, sabato sera (inizio ore 19.30) la Sulcispes ospiterà il Basket Uri per la quarta giornata del campionato di serie D di basket. “E’ una squadra di giocatori esperti, che ha vinto per due anni di fila il campionato di serie D – dice coach Paolo Massifda -, quindi è un avversario tosto e dotato di giocatori molto tecnici, che sanno giocare a pallacanestro. Mi aspetto una difesa a zona 3\2, quindi noi dobbiamo avere molta pazienza, non essere frettolosi nelle conclusioni e fare girare la palla velocemente. Loro attualmente vengono da due sconfitte, quindi arriveranno al Pala Giacomo Cabras con la voglia e la grinta di voler conquistare i due punti, e quindi serve tutta la forza del collettivo per contrastare una squadra di spessore tecnico, giocare senza paura, e fare quello che facciamo giornalmente in allenamento, solo cosi possiamo assicurarci i due punti.” Il coach sulcitano ricorda e rinnova l’invito a tifare e incitare la squadra di Sant’Antioco, in quanto più di una volta, il pubblico è stato il vero sesto uomo in campo.

