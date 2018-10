Scadono il 30 novembre, a Carbonia, i termini per la presentazione delle domande di inserimento nell’albo degli scrutatori e dei presidenti dei seggi elettorali. Le domande vanno presentate presso il piano terra del Palazzo Comunale – Ufficio Protocollo – situato nella Piazza Roma 1 in Carbonia. Il modulo di domanda è reperibile presso l’Ufficio elettorale e nella sezione modulistica elettorale del sito internet del comune di Carbonia.

Per l’inclusione nel predetto Albo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

– essere elettore del comune di Carbonia;

– avere assolto gli obblighi scolastici.

Coloro che hanno presentato la domanda negli anni precedenti non devono ripresentarla, in quanto già iscritti all’Albo.

Coloro che desiderano essere cancellati dall’Albo devono presentare la dichiarazione di rinuncia all’Ufficio elettorale entro il mese di dicembre 2018.

L’Amministrazione comunale invita inoltre gli elettori che intendono essere inseriti nell’Albo dei presidenti di sezione elettorale a presentare la domanda entro il 31 ottobre 2018 presso il piano terra del Palazzo Comunale – Ufficio Protocollo – situato nella Piazza Roma 1, a Carbonia.

Il modulo di domanda è reperibile presso l’Ufficio elettorale e nella sezione modulistica elettorale del sito internet del comune di Carbonia.

Si precisa che per l’inclusione nel predetto Albo è necessario essere in possesso del diploma di Scuola media superiore.

Coloro che hanno presentato la domanda negli anni precedenti non devono ripresentarla, in quanto già iscritti all’Albo.

Coloro che desiderano essere eliminati dall’Albo, devono presentare la dichiarazione di rinuncia all’Ufficio elettorale, entro il mese di dicembre 2018.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments