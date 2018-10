Scadono il 7 novembre i termini per la presentazione delle domande all’assessorato dell’Agricoltura per la partecipazione all’edizione 2019 di Vinitaly.

Mancano poco meno di due settimane alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, che le Piccole e Medie imprese vitivinicole sarde devono consegnare all’assessorato dell’Agricoltura, per la partecipazione all’edizione 2019 del Vinitaly, in programma a Verona dal 7 al 10 aprile prossimi. Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre il 7 novembre 2018, all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it o, in alternativa, a mezzo di servizio postale con raccomandata A.R. o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno, all’indirizzo: Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – via Pessagno 4 – 09126 Cagliari. Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero arrivare oltre il 7 novembre, o in modalità diverse, anche se spedite prima della data di scadenza. Per ulteriori informazioni, le imprese interessate possono contattare l’U.R.P. dell’Assessorato al numero: 070 6067034.

— Ufficio Stampa Regione Sardegna

Condividi... 2 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments