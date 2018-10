Simone Testoni (UGL): «Giornata mondiale contro la povertà: il dramma sottovalutato della Sardegna».

Sono a dir poco allarmanti i dati forniti dall’ultimo Rapporto Caritas: il 67% degli abitanti in Sardegna è al di sotto della soglia di povertà. Dati che riprendono vigore oggi, nella giornata che l’Organizzazione delle Nazioni Unite dedica al contrasto delle povertà e che stridono con alcune stime Istat, risultate sin troppo ottimistiche.

«Abbiamo necessità di reinserimenti sociali mirati, di politiche attive del lavoro, non possiamo continuare a far finta di niente: dobbiamo tutti essere impegnati in uno sforzo comune, dai Sindaci ai prefetti Sardi, per arrivare ai politici regionali e nazionali – dice Simone Testoni (UGL) -. La Sardegna sta collassando e le soluzioni per dare impulso alla ripresa sono molteplici: ad esempio è necessario pianificare la realizzazione di servizi innovativi per l’accoglienza turistica, oltre a far ripartire l’edilizia, settore in cui l’occupazione risulta ai minimi storici.»

«Un piano straordinario di investimenti che coinvolga i settori produttivi in crisi e quelli in via di sviluppo, per evitare che i giovani più fortunati si trasferiscano nel resto della penisola o all’estero, e condannare quelli che restano all’isolamento e all’impoverimento economico e sociale – aggiunge Simone Testoni -. L’appello al senso di responsabilità deve partire dalle comunità locali per poi coinvolgere le istituzioni regionali e nazionali. Abbiamo bisogno di una svolta – conclude Simone Testoni -, dobbiamo rialzare la testa e riprenderci ciò che ci è stato tolto: il lavoro è dignità e i Sardi da troppo tempo sono stati lasciati soli.»

