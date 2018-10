Smeralda Holding per il Territorio: a ottobre si ritorna a scuola di tennis e padel a Porto Cervo.

Come preannunciato nei giorni scorsi da Smeralda Holding, questo autunno si rinnova l’appuntamento con i Corsi di tennis e padel per principianti, destinati alle comunità di Arzachena ed Olbia, presso il prestigioso Cervo Tennis & Padel Club di Porto Cervo. A partire dal 22 ottobre, chiunque desideri accostarsi a queste discipline avrà l’occasione di cimentarsi sul campo seguendo gli insegnamenti di maestri professionisti. I corsi sono completamente gratuiti e prevedono un massimo di 100 partecipanti dagli 8 anni in su. Si tratta di un’iniziativa che è stata inaugurata nella primavera di quest’anno e che è entrata stabilmente a far parte del programma di attività “Smeralda Holding per il Territorio”, grazie agli ottimi risultati ottenuti in termini di partecipazione e gradimento.

Tra le attività che la società del Gruppo Qatar Holding promuove sul territorio, infatti, quelle finalizzate alla diffusione di una sana pratica sportiva hanno un ruolo di primo piano, poiché rappresentano uno straordinario strumento di aggregazione e inclusione sociale, oltre che di accrescimento personale. Sarà possibile manifestare il proprio interesse a partecipare ai Corsi di tennis e padel per principianti contattando la segreteria organizzativa di Smeralda Holding. I 100 posti disponibili saranno assegnati in base all’ordine cronologico con cui sarà presentata la richiesta di partecipazione. Le lezioni inizieranno lunedì 22 ottobre 2018. Il corso prevede lezioni di gruppo con cadenza bisettimanale, della durata di un’ora, suddivise in 4 turni pomeridiani dalle 16.00 alle 20.00.

Per poter accedere ai corsi sarà necessario presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva in corso di validità.La partecipazione è completamente gratuita: Smeralda Holding sosterrà tutti i costi, compresa la quota di iscrizione.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments