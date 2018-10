Sono 71, al momento, i candidati per le elezioni del direttivo dei Comitati di quartiere del comune di Carbonia. Le candidature sono state prorogate fino al 23 ottobre.

Sono 71, al momento, i candidati per le elezioni del direttivo dei Comitati di quartiere del comune di Carbonia, che si terranno domenica 18 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Lunedì 15 ottobre sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature che sono stati poi prorogati fino al 23 ottobre 2018.

Questa la distribuzione delle 71 candidature:

Carbonia Nord: 10 candidati;

Carbonia Centro: 8 candidati;

Carbonia Sud: 7 candidati;

Cortoghiana: 9 candidati;

Bacu Abis: 5 candidati;



Barbusi: 7 candidati;

Is Gannaus: 10 candidati;

Serbariu: 15 candidati.



Di seguito pubblichiamo i nominativi dei candidati.

CARBONIA CENTRO

• Deiana Andrea;

• Pani Graziella;

• Firinu Manuela;

• Cuccu Marco;

• Muscas Claudia;

• Diana Rina;

• Ballisai Silvia;

• Repole Roberto.

CARBONIA SUD

• Cadeddu Anna Laura;

• Tedde Vittorio;

• Pani Alessandro;

• Pala Flavio;

• Deiana Paola;

• Pibia Massimo;

• Diana Erika.

CARBONIA NORD

• Straullu Roberto;

• Marteddu Giovanna Maria;

• Gessa Patrizia;

• Sestu Matteo;

• Pisanu Luciano;

• Orrù Norella (nota Nora);

• Arca Marco Ruggero;

• Marongiu Maria Francesca;

• Tatti Annalisa;

• Pira Sergio.

SERBARIU

• Melas Antonietta;

• Frau Mario;

• De Sanctis Luca;

• Muntoni Renzo;

• Lampis Giacomo;

• Leccis Cristian;

• Chirigu Anna Gabriella;

• Muscas Valeria;

• Brotza Michelangelo;

• Giordi Alessandro;

• Canetto Valeria;

• Usai Giuliano (noto Giulio);

• Cancedda Elio;

• Marteddu Federico;

• Lai Alessandro.

IS GANNAUS

• Piras Antioco (noto Ugo);

• Garau Roberto;

• Curreli Donatella;

• Marras Nicolò;

• Gabbrielli Nicola;

• Pau Giovannino (noto Gianni);

• Tartaglione Lorenzo;

• Atzori Lorella;

• Piras Maurizio;

• Pau Sara.

CORTOGHIANA

• Uccheddu Matteo;

• Venturelli Claudia;

• Musu Pier Carlo;

• Casu Patrizia;

• Mocci Ireneo;

• Cabiddu Fulvio;

• Pira Danielle;

• Perra Giuseppe;

• Pili Gianmarco;

BACU ABIS

• Mereu Sandro;

• Orrù Sandro;

• Calì Giuseppe;

• Fantinel Gianfranco;

• Contu Daniela.

BARBUSI

• Sanna Emiliano;

• Porceddu Maria Rosa;

• Macis Giuseppina (nota Giusi);

• Zucchi Cristiano;

• Congia Lorenzo;

• Cocco Alessandra;

• Angioni Roberta.

Verranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti del Consiglio Direttivo (pari a 7 membri per ogni Comitato, compreso il Presidente). A parità di voti prevale l’anzianità.

È eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. Il secondo in graduatoria è vice presidente. In caso di rinuncia espressa dell’avente diritto, subentrano nelle cariche i candidati che seguono in graduatoria.

L’elezione è ritenuta valida se partecipa alle elezioni almeno il 5% degli aventi diritto e se viene eletto un numero di candidati pari al numero dei componenti il direttivo.

L’art. 20 del Regolamento dei Comitati di Quartiere stabilisce che, nel caso in cui il numero di candidature fosse inferiore a quanto stabilito, si debba procedere a una proroga di sette giorni dei termini per la presentazione delle candidature. Preso atto che il numero minimo di candidature non è stato raggiunto per il Comitato di Bacu Abis, il Comune di Carbonia rende noto che chiunque abbia interesse può presentare la propria candidatura per il Comitato di Bacu Abis entro e non oltre il 23 ottobre 2018.

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere residente nel territorio nel Quartiere di Bacu Abis, così come individuato nel Regolamento;

essere iscritto nella lista elettorale delle sezioni n. 30 o n. 31;

non rientrare nei casi di ineleggibilità e incompatibilità alla candidatura per la carica di componente del Direttivo, prevista dall’art.18 del Regolamento dei Comitati di Quartiere.

Le candidature, lo ripetiamo, dovranno pervenire entro e non oltre il 23 ottobre 2018, utilizzando l’apposito modulo allegato, all’Ufficio Segreteria del Comune di Carbonia, alternativamente con le seguenti modalità:

1) via Pec all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org

2) con lettera tramite servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Carbonia Piazza Roma – 09013 Carbonia,

3) tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo o negli Uffici decentrati delle frazioni (in orario di ufficio);

4) via fax al numero 0781 64039

5) via mail all’indirizzo comitati@comune.carbonia.ci.it

Sono stati prorogati fino a venerdì 26 ottobre i termini per la presentazione delle domande per poter svolgere la funzione di segretario e la funzione di scrutatore volontario di seggio elettorale in occasione della consultazione elettorale per l’Elezione dei Comitati di Quartiere. Possono presentare le domande gli elettori e le elettrici del comune di Carbonia.

Ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Comitati di Quartiere, i Segretari e gli Scrutatori Volontari sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.

La Commissione, fra le domande regolarmente presentate, sceglie un Segretario e due Scrutatori per ogni seggio elettorale.

L’attività di segretario e scrutatore, ai sensi dell’articolo suddetto, non dà diritto né ad emolumenti, né a rimborsi spesa.

I criteri di scelta che la Commissione seguirà sono, in ordine di importanza, i seguenti:

Funzione di segretario volontario di seggio elettorale:

– aver già svolto la funzione di segretario in occasione di consultazioni elettorali;

– avere una precedente esperienza come componente di seggio elettorale;

– titolo di studio;

– maggiore età;

Funzione di Scrutatore Volontario di seggio elettorale:

– avere una precedente esperienza come componente di seggio elettorale;

– titolo di studio;

– minore età;

I moduli di domanda in argomento sono reperibili presso il sito web del Comune di Carbonia nella sezione “Elezioni” – sottosezione – Elezioni dei Comitati di Quartiere”, presso l’Ufficio Elettorale e presso le sedi della Circoscrizione di Cortoghiana e di Bacu Abis.

La modalità di presentazione delle domande è la seguente:

– presso l’Ufficio Protocollo (allegando copia della carta di identità) tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e il martedì (dalle ore 16.00 alle ore 17.00);

– a mano, presso l’Ufficio Elettorale situato presso i locali dell’ex Tribunale in Via XVIII Dicembre in Carbonia, (portando la carta di identità o altro documento di riconoscimento) tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle ore 10.00 alle ore 13.00) ed il martedì (dalle ore 15.30 alle ore 17.00);

– a mano, presso le sedi delle Circoscrizioni di Cortoghiana e Bacu Abis, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.30 alle ore 10.30) ;

– tramite FAX al n° 0781 694473 oppure al n° 0781 – 694428 (allegando copia della carta di identità);

– tramite email all’indirizzo rerriu@comune.carbonia.ca.it (allegando copia del documento di identità);

– tramite PEC all’indirizzo anagrafe.carbonia@pec.comunas.it (allegando copia del documento di identità).

Per eventuali informazioni si potrà contattare il sig. Riccardo Erriu presso l’Ufficio elettorale al n° 0781 694428.

Condividi... 6 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments