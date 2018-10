Stamane i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato per il reato di tentata estorsione un giovane gambiano extracomunitario.

Questa mattina i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato per il reato di tentata estorsione un giovane gambiano extracomunitario classe 1998, richiedente asilo. Durante le prime ore del mattino, una donna cagliaritana classe 1966 ha notato la presenza del giovane extracomunitario nelle vicinanze di via Legnano, ove la stessa aveva poco prima parcheggiato la propria vettura. Improvvisamente, la donna ha notato che l’extracomunitario si avvicinava alla sua automobile con fare assolutamente minaccioso e giunto, in prossimità della donna, le ha chiesto insistentemente del denaro. La stessa si è rifiutata e, salita a bordo del mezzo, ha chiuso le relative sicure. A quel punto, il giovane gambiano ha iniziato con una violenta furia ed aggressività a percuotere con calci e pugni l’autovettura della donna che, terrorizzata, ha chiamato immediatamente il 112. La centrale operativa dei carabinieri ha diramato immediatamente le ricerche, intercettando il giovane extracomunitario, rifugiatosi all’interno della struttura ricettiva per extracomunitari sita in via Santa Maria Chiara, ammanettandolo e traendolo in arresto. Il giovane è stato tradotto presso gli uffici del comando provinciale e recluso all’interno delle relative camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo che avverrà nella giornata di domani.

