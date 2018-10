Stamane un giovane cagliaritano si è ferito cadendo al suolo in via Mameli, a Cagliari, presumibilmente a seguito di una lite con un extracomunitario. Indagano i carabinieri.

Alle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari sono intervenuti nei pressi di via Mameli, nelle vicinanze del locale “linea notturna”, dove verosimilmente a seguito di una lite avuta con un soggetto extracomunitario allo stato non identificato, un cagliaritano pregiudicato classe 1994 si è procurato delle lesioni, probabilmente cadendo al suolo ed impattando su dei frammenti di vetro di bottiglia, ferendosi alla zona occipitale sinistra ed alla mano sinistra. All’intervento dei carabinieri, il cagliaritano è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale Marino non in gravi condizioni di salute.

