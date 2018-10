Successo anche per la seconda “Domenica al Nuraghe” Sirai. Dopo le 300 presenze registrate nel primo appuntamento del 7 ottobre, nella seconda domenica d’ottobre sono stati 206 i visitatori che hanno potuto ammirare la fortezza sardo-fenicia. Il sito sarà eccezionalmente aperto al pubblico tutte le domeniche del mese di ottobre per volere del comune di Carbonia, del ministero dei Beni culturali, della Cooperativa Sistema Museo, della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. L’appuntamento con le “Domeniche al Nuraghe” Sirai si rinnoverà anche nelle prossime domeniche del mese: 21 e 28 ottobre.

Le visite si svolgeranno con cadenza oraria, con quattro appuntamenti nell’arco della giornata:

• Ore 9.30;

• Ore 11.30;

• Ore 15.30;

• Ore 17.30.

Il costo della visita è di 5 euro a persona. È consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero: 0781 1867304 o inviare un’email a carbonia@sistemamuseo.it .

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments