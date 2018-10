Torna anche nelle piazze della Sardegna la campagna nazionale “Io non rischio” nata nel 2011 su iniziativa del Dipartimento nazionale di Protezione civile per mettere insieme, a disposizione dei cittadini, i volontari di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica e informare sui rischi naturali che interessano il Paese e mettere in atto i comportamenti corretti durante le emergenze. La cittadinanza viene infatti accompagnata in un percorso legato alla conoscenza dei rischi specifici del territorio e alla memoria dei luoghi.

«Più che mai, soprattutto alla luce degli eventi di questi giorni, si dimostra fondamentale diffondere tra la cittadinanza cultura della prevenzione giorno dopo giorno e in Sardegna lo stiamo facendo a partire dalle scuole con il nostro progetto Pronti e lo facciamo nelle piazze anche domani, in occasione della giornata internazionale per la riduzione del rischio, grazie alle competenze e alla generosità dei nostri volontari», ha detto l’assessore della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, che sarà presente all’appuntamento di Cagliari insieme al direttore regionale della Protezione civile Sandra Tobia.

Sedici i centri che ospiteranno i punti informativi, mattina e sera, nella giornata di domani e/o di domenica per l’edizione 2018, l’ottava della manifestazione. A Cagliari l’appuntamento, sia domani che domenica, è nel tratto pedonale via Alghero mentre a Quartucciu è al centro commerciale Le Vele. Gli altri comuni che ospitano l’iniziativa sono Siliqua (domani 13 ottobre in piazza Martiri), San Giovanni Suergiu (sabato in piazza IV Novembre), Carbonia (domenica 14 ottobre in piazza Matteotti), Domusnovas (domani al Parco comunale Scarzella), Guspini (sia domani che domenica in piazza XX Settembre), Sardara (domani in piazza Gramsci), Collinas (domenica in piazza Tuveri), Villamar (domani in via Cadello), Gonnosfanadiga (sabato in piazza XVII Febbraio), San Nicolò d’Arcidano (domenica in piazza della chiesa di San Nicolò Vescovo), Uras (domani in piazza Maria Maddalena e domenica al parco Berlinguer), Olbia (domani e domenica al centro commerciale Auchan di Sa Marinedda), Tempio Pausania (domani in piazza Italia) e Villagrande Strisaili (domani nella frazione Villanova e domenica in piazza Martiri).

