Tre arresti e 1 kg di droga sequestrata al termine di un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Iglesias a Fluminimaggiore.

Tre persone sono state arrestate e 1 kg di droga è stata sequestrata al termine di un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Iglesias a Fluminimaggiore all’alba di oggi.

Gli arrestati sono 3 cittadini italiani, tutti residenti a Fluminimaggiore, rispettivamente di 80, 65 e 56 anni: a dispetto dell’età, com’è evidente anche dai precedenti specifici in banca dati, i tre hanno dato vita ad un’attività di spaccio in favore di ragazzi della zona litorale compresa tra Buggerru e Fluminimaggiore. La cessione dello stupefacente rappresentava per gli arrestati (eccezion fatta per l’80enne che percepisce una pensione, ancorché minima) l’unica forma di sostentamento economico ed è stato proprio da questo dato e dall’analisi delle pregresse vicende penali, che le informazioni raccolte dalla stazione dei carabinieri di Fluminimaggiore hanno portato al risultato odierno. Ai carabinieri del luogo, infatti, erano giunte già diverse segnalazioni di movimenti anomali: in particolar modo, risultava quantomeno sospetto il continuo viavai di ragazzi presso l’abitazione dell’80enne: proprio dalla perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, effettuata grazia anche all’ausilio di una unità cinofila dei carabinieri di Cagliari, ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 600 grammi di marijuana, già imbustata e pronta alla ripartizione in dosi. L’ottuagenario aveva in casa tutto l’occorrente per l’attività di spaccio, compresa una macchina per il sottovuoto che ha confermato una qualificata struttura organizzativa. Anche a casa degli altri due arrestati, sono state operate le perquisizioni con i cani che hanno consentito di rinvenire e porre sotto il vincolo del sequestro altra marijuana, eroina e metadone detenuto senza la prevista prescrizione.

Al termine delle operazioni, estese su 4 obiettivi contemporaneamente e con un impiego di militari giunti in supporto da più Comuni dell’Iglesiente, i tre uomini, con l’accusa di concorso in detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, sono stati arrestati e tradotti presso il Tribunale di Cagliari, per il processo con rito direttissimo.

Condividi... 2 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments