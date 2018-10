Un 22enne di Sinnai è stato arrestato dai carabinieri per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata di ieri, a Sinnai, i militari della locale stazione hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti M.S., 22 anni, del posto, con precedenti di polizia. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana a un 18enne del posto. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire nella disponibilità del giovane 142 grammi circa di marijuana, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e 720 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il 18enne è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments