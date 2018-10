Un 43enne di Barrali è finito agli arresti domiciliari, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed atti persecutori, nei confronti dell’ex moglie.

I carabinieri della stazione di Barrali hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 43enne del posto, in esecuzione della relativa ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, poiché condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed atti persecutori, in ordine alle omologhe condotte di reato (maltrattamenti, lesioni e atti persecutori), di cui si è reso responsabile dal mese di gennaio 2011 ai primi di giugno 2014, nei confronti dell’ex moglie (non accettando la separazione) e per cui, al termine di specifiche indagini, è stato denunciato dai carabinieri, alla fine del giugno 2013.

