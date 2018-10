“Un altro gruppo di lavoratori delle imprese d’appalto ex Alcoa si accinge a riprendere il lavoro all’interno dell’azienda che dovrà governare il sistema delle manutenzioni dentro la Sider Alloys.” Lo ha scritto in un post su Facebook, Manolo Mureddu, segretario territoriale della Fsm-Cisl. “Questo significa – ha aggiunto Manolo Mureddu – che il processo per giungere alla ripartenza totale e definitiva della fabbrica, dopo gli anni di dure lotte che ci hanno visto nostro malgrado, in tanti, protagonisti, anche se lentamente, prosegue. Prosegue inesorabile. Sono felicissimo di questa ulteriore novità e speriamo che i prossimi mesi siano quelli giusti affinché tutti i padri di famiglia che sono stati privati del loro lavoro negli anni scorsi, presto possano riconquistarlo. Se riparte il polo industriale – ha concluso Manolo Mureddu – riparte il Sulcis Iglesiente. È la dignità del lavoro.”

