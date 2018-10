Un bimbo di 14 mesi è morto la scorsa notte al CTO di Iglesias. La famiglia ha presentato una denuncia contro ignoti e la Procura di Cagliari ha disposto l’autopsia.

Un bimbo di 14 mesi è morto la scorsa notte al CTO di Iglesias. Arrivato in ospedale con la febbre alta, in condizioni disperate, tutti i tentativi messi in atto dai medici per cercare di salvargli la vita, si sono rivelati inutili. La famiglia ha presentato una denuncia contro ignoti e la Procura di Cagliari ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. E’ stata esclusa l’ipotesi di meningite, perché il bimbo era vaccinato.

