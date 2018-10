Un’interpellanza di Daniela Forma e Pietro Cocco chiede tempi certi al ministero delle Politiche agricole per il riconoscimento entro il 2018 di Argea Sardegna come soggetto pagatore.

“ La Regione Sardegna – ricorda Daniela Forma – ha ottemperato a tutti gli adempimenti sottesi alla richiesta di riconoscimento della Agenzia regionale Argea quale organismo pagatore, inoltrando istanza al Ministero delle Politiche agricole ai primi dello scorso mese di ago sto. Risulta però necessario che lo stesso Ministero dia precise rassicurazioni sulla tempistica che richiederà la verifica del rispetto dei criteri previsti dall’Allegato I del regolamento della Commissione europea n. 907 del 2014 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori.

La possibilità , infatti , che la Regione Sardegna – aggiunge Daniela Forma – possa occuparsi direttamente , quanto prima, non solo dell’istruttoria ma anche delle procedure di liquidazione e pagamento degli aiuti agricoli risulterebbe una grossa opportunità per l’intero sistema agricolo regionale. Parliamo – prosegue Daniela Forma – dell’erogazione di circa 400 milioni di Euro annui di finanziamenti Comunitari e di circa 150 milioni di Euro annui di cofinanziamento nazionale per lo sviluppo rurale.

Risulta perciò di fondamentale importanza , in questa fase, sostenere l’azione della Giunta regionale nella sua azione di interlocuzione e di pressing nei confronti del ministero delle Politiche agricole affinché si concretizzi entro l’anno questo fatto importantissimo per la nostra economia regionale in cui il settore agricolo ed agroalimentare ricoprono un ruolo di primo piano.