Va a fuoco un appartamento a Cannas di Sopra, alla periferia di Carbonia. Al momento in cui si è sviluppato l’incendio, era vuoto. Nessun danno a persone.

Questa sera, poco prima delle 20.00, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Carbonia sono intervenuti in ausilio a personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, a Cannas di Sopra, dove erano divampate le fiamme all’interno di un appartamento che è stato completamente devastato.

L’appartamento era stato affittato da uno studente 22enne di Carbonia ma al momento in cui si è sviluppato l’incendio, era vuoto. Non sono state registrate danni a persone. L’area è stata messa in sicurezza e sono state avviate le indagini per accertare la natura e le cause dell’incendio.

