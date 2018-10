Venerdì 19 e sabato 20 ottobre, ad Alghero, per il Sardinian Oktoberfest, si incontrano birre, sapori e folklore sardi, algheresi e bavaresi.

La Riviera del Corallo come la Baviera, le piazze del centro storico di Alghero come quelle di Monaco. Venerdì 19 e sabato 20 ottobre, per iniziativa dell’A.S.D. Amatori Nettuno, e con il patrocinio di Comune e Fondazione Alghero, nella città catalana di Sardegna, tra la piazza Pino Piras ed il mercato ortofrutticolo, arriva il Sardinian Oktoberfest. Non una copia del famoso festival popolare ma una manifestazione che da questa prende spunto e che vuole essere un incontro di tradizioni sarde, algheresi e bavaresi, tra sapori e folklore.

La regina è ovviamente la birra, servita rigorosamente alla spina. Da un lato Kühbacher Bier, lo storico birrificio bavarese per l’occasione porterà nella Riviera del Corallo diversi prodotti tra cui la FiestBier, prodotta in edizione speciale per festeggiare i cinquecento anni dell’editto di purezza della birra bavarese. Dall’altro non poteva mancare la birra più amata dai sardi, l’Ichnusa capace di produrre ad Assemini ben 640mila ettolitri l’anno solo per il popolo dell’isola dei quattro mori.

Come da tradizione non possono mancare i piatti tipici di entrambi i territori, dai würstel alla purpuzza, dai crauti al pecorino, dalle salsicce al lardo il tutto rivisitato in chiave street food.



Importante spazio anche alla musica, con addirittura sette diversi progetti dal vivo tra rockband, folk tradizionale e djs. Venerdì 19 si parte con i Korome’, gruppo capitanato dai fratelli Salvio che con il proprio suono elettrico darà il via alla festa, e si continua con la Hollywood Band, progetto gallurese dalle sonorità granitiche. La giornata musicale di sabato 20 si apre con gli Skarsound, giovani talentuosi divulgatori di good vibration, prosegue con i Camberra, gruppo algherese di ritorno dalla partecipazione al Radio Deejay on Stage di Riccione mentre la chiusura spetta all’irriverenza dei Pirati, la band dell’amore libero e delle verità scomode conclude nella propria città una stagione estiva ricca di live. Inoltre in entrambe le giornate alla consolle ci sarà una delle pietre miliare dei djs sardi, Davide Merlini ma soprattutto sabato ad ora di pranzo l’importante momento del folklore algherese con l’esibizione del cantastorie Angel “Lo Barber” Maresca e della Coral Nova Alguer.

L’apertura dei fusti è prevista per venerdì, alle ore 18.00, e sabato, alle ore 11.00. Durante tutta la manifestazione all’interno del mercato ortofrutticolo ci sarà animazione dedicata ai più piccoli e alle famiglie, e intorno alla piazza saranno presenti gli stand degli artigiani sardi.

Per l’A.S.D. Amatori Nettuno si tratta di un debutto nell’organizzazione di eventi e la prima edizione del Sardinian Oktoberfest vuole essere un banco di prova sulla capacità della Riviera del Corallo di puntare su questa tipologia di manifestazione per richiamare visitatori anche oltre la chiusura della stagione turistica.

