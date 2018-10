Venerdì 26 e sabato 27 ottobre sul campo “, Leonardo Marras di Uri si disputano le finali della prima Senior Football Cup Csen.

Venerdì 26 e sabato 27 ottobre al campo “Leonardo Marras”, in via Tempio, si svolgeranno le gare di semifinale e finale che vedranno contrapposte quattro squadre, impegnate a contendersi la conquista del titolo 2018.

La manifestazione, organizzata dall’ACSD Cultura e Sport, associazione affiliata allo CSEN Sardegna, in collaborazione con il Comune di Uri e con l’assessorato regionale al Turismo, si svolgerà in due giornate: venerdì 26 ottobre, alle 18.00 e alle 19.00 si giocheranno i due incontri di semifinale; sabato 27 ottobre, alle 17.00 è prevista la finale per il 3° e 4° posto, e a seguire alle 18.00, la finalissima per il 1° e 2° posto.

Gli organizzatori hanno scelto Uri come sede per ospitare la prima edizione della Senior Football Cup per evitare di concentrare gli eventi sportivi nei grandi agglomerati urbani, decidendo così di coinvolgere i piccoli centri della provincia.