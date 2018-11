A Carbonia la Consulta comunale per lo sport sta per diventare realtà.

Dopo un lungo iter sta per diventare operativa, nella pienezza delle sue funzioni, a Carbonia, la Consulta comunale per lo sport, un nuovo strumento di partecipazione, condivisione, dialogo, ascolto e collaborazione tra le numerose realtà sportive operanti in città.

«Si tratta di un organo volto a valorizzare il settore sportivo di una città come Carbonia, che vanta una radicata tradizione in tal senso, certificata dal gran numero di società ed associazioni che operano nel territorio, distinguendosi per i risultati conseguiti in campo locale e regionale», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Come ha precisato l’assessore dello Sport Valerio Piria, «al fine di dar corpo a questa nuova realtà, entro il 28 novembre i soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura per entrare a fare parte dei componenti della Consulta, sulla base del regolamento approvato in Consiglio comunale nel lontano 29 gennaio 2010».

La Consulta comunale per lo sport sarà composta dalle seguenti figure:

• Assessore delegato allo Sport con funzioni di Presidente;

• 1 rappresentante del CONI provinciale;

• 1 rappresentante per ciascuno degli Enti di Promozione Sportiva locale, indicati dai medesimi;

• 1 rappresentante di ogni Federazione indicato tra i dirigenti delle società sportive locali;

• 1 rappresentante di ciascun Istituto scolastico;

• 1 rappresentante per ogni Società sportiva locale che promuove la pratica sportiva delle persone con disabilità;

• 1 operatore sanitario in rappresentanza della Asl.

Le candidature dovranno essere inviate, su carta semplice, all’Ufficio Sport, sito in via XVIII Dicembre, entro il 28 novembre 2018.

Le domande potranno essere inviate tramite raccomandate con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: piazza Roma, 1, 09013 Carbonia (SU), oppure tramite Posta elettronica certificata: comcarbonia@comune.carbonia.ca.it .

