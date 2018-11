A causa del maltempo, è stato rinviato alla prossima settimana, l’intervento di manutenzione straordinaria della condotta adduttrice “Dorsale Sulcis” all’interno del tratto in galleria tra Perdaxius e Carbonia. Di conseguenza, stasera non si procederà alla chiusura notturna dell’erogazione dalle 20.00 alle 6.00 programmata nei centri abitati di Carbonia, Portoscuso e Gonnesa.

L’intervento, che prevede l’installazione di nuove valvole e paratie e sopralluoghi dei tecnici per gli ulteriori lavori di rifacimento dell’intero acquedotto Sulcis, sarà riprogrammato per la prossima settima: seguiranno aggiornamenti sulla data esatta.

Domani, mercoledì 28 novembre 2018, i tecnici di Abbanoa saranno invece a lavoro nel serbatoio di accumulo di Serbariu a Carbonia dove saranno installate delle nuove apparecchiature di misurazione elettronica che consentiranno di gestire in tempo reale la quantità d’acqua in entrata dalle vasche d’accumulo e distribuita nelle reti idriche delle zone servite. I lavori saranno eseguiti dalle 8.00 alle 13.00 e comporteranno l’interruzione dell’erogazione nelle frazioni di Serbariu, Is Toccus, Is Lampis, Is Pistincus e Medadeddu.

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per evitare disservizi e completare l’intervento nel minor tempo possibile. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

