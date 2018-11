A novembre si rinnova l’appuntamento con i Corsi di Golf di Smeralda Holding destinati alle comunità di Arzachena e Olbia, presso il prestigioso Pevero Golf Club.

A partire da domenica 11 novembre, dalle 10.30 alle 12.00, chi desidera scoprire questa celebre disciplina sportiva avrà l’occasione di cimentarsi sul campo seguendo gli insegnamenti di maestri professionisti. I corsi, rivolti ad adulti e bambini, sono completamente gratuiti e prevedono un massimo di 10/12 persone per corso.

Si tratta di un’iniziativa che fa parte del programma di attività “Smeralda Holding per il Territorio” e che la società del Gruppo Qatar Holding riserva alla comunità locale per far conoscere questa disciplina prestigiosa e aumentare le attività di svago e sport nei mesi invernali. Le attività finalizzate alla diffusione di una sana pratica sportiva hanno per Smeralda Holding un ruolo di primo piano, poiché rappresentano uno straordinario strumento di aggregazione e inclusione sociale, oltre che di accrescimento personale.

Sarà possibile manifestare il proprio interesse a partecipare ai Corsi di Golf contattando la segreteria organizzativa di Smeralda Holding. I posti e saranno assegnati in base all’ordine cronologico con cui sarà presentata la richiesta di partecipazione. Le lezioni, dalla durata di un’ora e mezza, inizieranno domenica 11 novembre e si concluderanno domenica 2 dicembre.

La partecipazione è completamente gratuita, grazie al contributo di Smeralda Holding.

