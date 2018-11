A Sant’Antioco ha aperto i battenti una nuova farmacia nel rione che sorge intorno a via Matteotti, in via Arturo Giacomina. La città, che conta circa 11mila e 100 abitanti, ha così una nuova struttura farmaceutica che va ad aggiungersi alle due in attività nel centro cittadino: una in Piazza Italia e l’altra, poco distante, in Piazza Umberto. Di estrema importanza è il fatto che trovi sede in un quartiere densamente popolato ma con pochi servizi al cittadino (l’inaugurazione si è tenuta nella giornata di ieri, entro i termini stabiliti dalla Regione).

«Salutiamo con entusiasmo l’avvio della nuova farmacia, che per noi rappresenta un ulteriore servizio assicurato ai cittadini in una zona della città che ha fortemente bisogno di servizi – spiega il sindaco Ignazio Locci -. Il quartiere che sorge intorno a via Matteotti, infatti, è ad alta densità di popolazione ma è evidente che, a parte qualche attività, mancano i servizi fondamentali quali, appunto, quelli farmaceutici. Auspichiamo che questa nuova struttura in via Matteotti possa rivitalizzare tutta l’area circostante, facendo anche da traino a nuove attività imprenditoriali.»

La nuova attività farmaceutica nasce grazie al “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna” bandito dalla Regione Sardegna.

