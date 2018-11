A Senorbì un 16enne litiga in classe con un compagno 15enne e lo colpisce con un coltello, il ferito se la caverà con una prognosi di 20 giorni, il feritore è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate.

Ieri mattina i carabinieri di Senorbì hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate alla competente Procura dei Minori di Cagliari, uno studente 16enne dell’istituto scolastico “Luigi Einaudi”, ubicato in via Brodolini.

In particolare, il Comando (che come tutte le stazioni dell’Arma è quotidianamente impegnato in iniziative in tema di legalità oltreché in servizi a tutela del regolare svolgimento delle attività scolastiche dei rispettivi territori di competenza), nel primo pomeriggio del giorno precedente era venuto a conoscenza del fatto che alle ore 12.00 circa dello stesso giorno, 7 novembre, all’interno dell’istituto scolastico, a seguito di una discussione scaturita per futili motivi in orario di lezioni, il denunciato aveva ferito nella zona lombare un compagno di classe quindicenne originario di un altro comune della stessa provincia, con un coltello a serramanico (tipo pattada).

Il ferito è stato prontamente soccorso da personale 118 e curato per una ferita (1 cm).

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno posto sotto sequestro il coltello ed avviato le indagini (identificazione persone coinvolte, audizione persone informate sui fatti, ecc.) informandone immediatamente la Procura dei minori.

Nella giornata di ieri, i sanitari dell’ospedale Businco di Cagliari, dove il ferito nel frattempo si era recato per ulteriori accertamenti diagnostici, lo hanno dimesso con una prognosi di 20 giorni salvo complicazioni, motivo per cui si sono configurati i presupposti per le lesioni gravi procedibili d’ufficio che hanno determinato la denuncia dell’autore dell’accoltellamento.

