Alle 18.00 la Dinamo scenderà in campo in Ungheria, contro lo Szolnoki Olaj, per la 5ª giornata del girone eliminatorio di Fiba Europe Cup.

La squadra di Vincenzo Esposito è arrivata ieri a Szolnoki dove con la squadra di casa si giocherà la vetta della classifica del gruppo H, che comanda a punteggio pieno, con un punto di vantaggio. La differenza tra le due squadre, finora, l’ha fatta il risultato della gara d’andata, disputata al PalaSerradimigni, vinta con ampio margine della Dinamo per 98 a 94. Per gli uomini di coach Esposito l’obiettivo è blindare la prima posizione e chiudere la stagione regolare imbattuti.

La Dinamo, nonostante la qualificazione già acquisita, vuole vincere, per continuare la striscia positiva in campo europeo e per riscattare subito il ko subito domenica scorsa a Cremona, a quattro giorni dal prossimo match casalingo con l’Oriora Pistoia.

