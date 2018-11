Anche la Sezione PCI Iglesias e la Federazione PCI Sulcis Iglesiente chiedono la riconversione dello stabilimento RWM.

«Non ci stiamo a dover ascoltare da più parti il ricatto occupazionale, facendo leva sulla situazione economica e sociale di cui l’intero territorio soffre da tempo – concludono – Luca Putzu, segretario della sezione PCI di Iglesias, Fabrizio Deidda, segretario della federazione PCI del Sulcis Iglesiente e le rispettive segreterie, comitato direttivo di sezione e comitato federale – chiedono a tutte le forze politiche di ascoltare e attuare le richieste più volte sollecitate dalla UE, a tutta la Comunità Internazionale, per impedire la vendita di armi ai paesi in guerra.»

«Ricordiamo quanto fatto dalla precedente amministrazione Gariazzo, la quale approvò un ordine del giorno con cui il Consiglio comunale di Iglesias esprimeva una posizione netta contro la produzione di armamenti bellici – si legge in una nota -. Una posizione chiara e precisa da meritare in data 10 febbraio 2018 l’assegnazione del IX premio “Chiara Lubich”.»

Il Partito Comunista Italiano ha diffuso una nota nella quale afferma di essere fortemente preoccupato per le conseguenze che genererà il via libera dagli uffici del comune di Iglesias dell’ampliamento della fabbrica di bombe RWM e chiede al Sindaco e all’intero Consiglio comunale di esprimersi in merito.

