Ancora una sconfitta, per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, nel derby casalingo con la Pallavolo Sarroch: 0 a 3 (21 a 25, 20 a 25, 21 a 25).

Ancora una sconfitta, per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, nella settima giornata del girone F del campionato di serie B di volley maschile. La Pallavolo Sarroch ha violato il PalaGiacomoCabras con il punteggio di tre set a zero, parziali di 25 a 21, 25 a 20, 25 a 21. Qualche segnale di crescita si è visto, come emerge anche dai parziali, non nettissimi come è accaduto in quasi tutte le altre partite, ma restano i numeri della classifica impietosi che vedono la squadra di Mario Della Pia all’ultimo posto ancora a zero punti e a zero anche nel computo dei set vinti.

Nella giornata, bella vittoria per il Cus Cagliari Sandalyon sull’IsolaSacra Fiumicino per 3 a 1 (parziali 22 a 25, 25 a 19, 25 a 20, 26 a 24), mentre la Pallavolo Olbia s’è arresa con lo stesso punteggio di 3 a 1 sul campo del Volley Roma (26 a 28, 25 a 22, 25 a 17, 25 a 21).

