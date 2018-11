Antonello Peru (Forza Italia): «Si porti subito in Aula la mozione sul Policlinico sassarese».

«E’ necessario che il Consiglio regionale metta all’ordine del giorno questo provvedimento per trovare soluzioni politiche che diano risposte per l’assistenza dei pazienti e la tutela dei lavoratori. Occorre che i rappresentanti del Nord Sardegna si ribellino contro decisioni che decretano la desertificazione del capoluogo turritano. I provvedimenti adottati dall’assessorato contrastano con gli impegni presi e si indirizzano uno svuotamento del complesso, sancendo l’epilogo di un centro di riferimento per la sanità del territorio.»

Lo sostiene il vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru, primo firmatario del documento che indica una via d’uscita alla situazione del presidio di viale Italia.

«l nostro appello, finalizzato alla sospensione della revoca per la convenzione, è caduto nel vuoto – aggiunge Antonello Peru -. Ancora peggio. L’assessorato ha decretato anche la revoca delle prestazioni all’interno della struttura. Scelte assurde ed incomprensibili che trascinano nel baratro la sanità di Sassari e dintorni, con la chiusura di un’eccellenza dell’universo socio assistenziale. Abbiamo invocato una misura atta per far partire almeno i dipartimenti (così da fare in modo che il nuovo partner possa immediatamente adeguare a moduli le strutture) nel Policlinico Sassarese, perché non sia azzerata – conclude Antonello Peru – l’attività assistenziale verso i pazienti e si salvaguardino le professionalità presenti all’interno del complesso.»

