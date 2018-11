Automek Calasetta in campo alle 18.00, sul parquet del campo Sciamain, a Calasetta, contro la Sef Torres, per l’8ª giornata del campionato di serie C Silver di basket maschile.

Automek Calasetta in campo questa sera, inizio ore 18.00, sul parquet del campo Sciamain, a Calasetta, contro la Sef Torres, per l’ottava giornata del campionato di serie C Silver di basket maschile. Per la squadra isolana, attualmente quarta in classifica con 8 punti, frutto di 4 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 7 giornate, sulla carta dovrebbe essere un impegno agevole, considerato che la squadra sassarese è ultima in classifica, ancora a 0 punti.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments