C’è grande attesa per lo sbarco dei Cavalieri Templari in Sardegna, a Portoscuso, previsto venerdì 9 e sabato 10 novembre.

Venerdì, a partire dalle 13.00, Cavalieri e Dame arriveranno all’Hotel Panorama e alle 20.00 è fissato il conviviale cavalleresco presso un ristorante convenzionato con l’hotel.

Sabato mattina, alle ore 10.30, convention “Le Tracce dei Templari in Sardegna”, presso il comune di Portoscuso, con i saluti del sindaco Giorgio Alimonda e dell’assessore della Cultura Sara Marrocu e dell’Amministratore dell’Isola Piana dr.ssa Romina Pipia. Interverranno come relatori: il Gran Priore Internazionale dei Cavalieri Templari Cristiani Jacques De Molay – Poveri Cavalieri di Cristo Fr. Massimo Maria Civale duca di San Bernardo; il priore della Sardegna Gran Dama dr.ssa Marisa Buzzin; lo storico Angelo Mascia già sindaco per 10 anni di Sardara autore e scrittore del romanzo storico Boe Muliake il Re templare che ripercorre le vicissitudine di un erede al trono durante le guerre del 1106 e i Saraceni in Sardegna. E’ prevista anche la presenza della principessa Maria Teresa Obinu, discendente dalla linea Borbone di Spagna.

Ore 13.00 Pranzo Templare presso il ristorante convenzionato

Ore 15.30 Imbarco per l’Isola Piana per lo sbarco dei Templari e relativa processione fino alla Chiesetta Templare

Ore 16.30 Cerimonia e rito della vestizione

Ore 17.30 Imbarco per Portoscuso

Ore 20.30 Cena Conviviale Cavalleresco e Premiazione.

