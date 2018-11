Daniela Forma (Pd): «Incrementeremo il Fondo per gli eventi calamitosi nella prossima Finanziaria».

«Al termine di una serata in cui ho fatto visita all’attività vivaistica di Borore e a diverse aziende agricole site in agro di Sindia che hanno subito ingenti danni nella giornata di lunedì, accompagnata dal direttore generale di Argea dott. Gianni Ibba e dall’amministratore del comune di Sindia Torangelo Pisanu, vorrei esprimere la mia solidarietà e vicinanza a tutti coloro che in varia misura hanno subito gli effetti devastanti di questo infausto evento calamitoso. Solidarietà che si accompagna alla consapevolezza, per ciò che ho potuto vedere con i miei occhi, che il bilancio poteva essere ancora più pesante in termini di rischio per la vita dei nostri operatori agricoli che si sono ritrovati in mezzo a questi eventi.»

Lo scrive, in una nota, Daniela Forma, consigliera regionale del Partito democratico.

«La Regione Sardegna ha appena finito di conteggiare i danni subiti nelle giornate del 10/11 ottobre e già si ritrova a dover fare i conti con questa nuova calamità che ha colpito la fascia occidentale dell’isola – aggiunge Daniela Forma -. Ma, nonostante le difficoltà generali, abbiamo il dovere di manifestare la nostra solidarietà fattiva a chi è stato colpito da questi eventi. Per questa ragione proporrò con apposito emendamento che nella prossima Finanziaria venga incrementato il Fondo per gli eventi calamitosi di modo che – conclude Daniela Forma – si riesca ad intervenire anche con fondi regionali per dare ristoro, anche se parziale, a chi ora si sta rimboccando le maniche e sta cercando di rendere nuovamente operative le proprie attività.»

Condividi... 3 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments