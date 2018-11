Domani, 7 novembre, è in programma a Oristano l’ultima giornata del campionato regionale di Football integrato organizzato dal CSEN.

Domani, mercoledì 7 novembre, dalle 9,30, nella palestra San Nicola di Oristano, si conclude il 1° Campionato regionale CSEN di Football integrato. Sei le partite in programma per l’ultima giornata della competizione sportiva che fa giocare insieme atleti con disabilità e non disabili, trasformando lo sport in un’opportunità di crescita sociale e individuale.

Al termine dei sei incontri si svolgerà la cerimonia di premiazione della squadra vincitrice del campionato che porterà le due migliori formazioni a rappresentare la Sardegna al Campionato Europeo che si giocherà a Sennori nel mese di dicembre.

Questo il programma dell’ultima giornata di campionato e la classifica attuale:

Partite della mattina

Aquile Onlus (Alghero) – Una Ragione in più (Oristano)

Gli Equilibristi (San Giovanni Suergiu) – Special Team (Macomer)

Il Gabbiano (Oristano) – Sporty (Oristano)

Partite del pomeriggio

Una Ragione in più (Oristano) – Aquile Onlus (Alghero)

Special Team (Macomer) – Gli Equilibristi (San Giovanni Suergiu)

Sporty (Oristano) – Il Gabbiano (Oristano)

Le sfide del pomeriggio e la cerimonia di premiazione saranno trasmesse in diretta streaming web sui canali social di Directa Sport Live Tv e Csen Sardegna a partire dalle ore 14,30.

Classifica

1. Gli Equilibristi 24

2. Sporty 12

3. Una Ragione in più 10

4. Special Team 10

5. Il Gabbiano 7

6. Aquile onlus 7

