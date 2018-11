Domani, martedì 27 novembre, nella sala polifunzionale di piazza Roma, a Carbonia, si svolgerà un incontro pubblico sulla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Domani, martedì 27 novembre, nella sala polifunzionale di piazza Roma, alle ore 17.30, si svolgerà un incontro pubblico che si inscrive nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 – che si svolge il 25 novembre di ogni anno.

Come ha affermato il sindaco Paola Massidda, «l’incontro di domani, organizzato in collaborazione con il PLUS (Distretto Socio-Sanitario di Carbonia) e con l’associazione Donne al Traguardo, sarà l’occasione per ascoltare preziosi contributi di qualificati relatori esperti del settore al fine di mantenere sempre alta l’attenzione su una problematica toccante e delicata che rappresenta un tema prioritario per la nostra società e per le istituzioni pubbliche».

«Nel corso del convegno verrà proiettato un filmato intitolato “La mia Rinascita”, contenente una serie di interviste con protagoniste le donne che sono state capaci di rifiutare una relazione violenta», ha affermato l’assessore dei Servizi sociali Loredana La Barbera, la principale promotrice dell’iniziativa.

Il programma dell’evento prevede i saluti istituzionali del sindaco Paola Massidda, dell’assessore delle Politiche sociali Loredana La Barbera, dell’assessore della Cultura Sabrina Sabiu, del presidente del Consiglio comunale Daniela Marras e gli interventi di Silvana Migoni, presidente dell’Associazione Donne al Traguardo, della dottoressa Maria Mameli, psicologa dello Sportello Antiviolenza Donne al Traguardo Plus di Carbonia, dei referenti della Cooperativa Lilith e dell’Associazione Libriamoci.

