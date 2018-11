Domenica anche a Nuxis si celebrano la festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate e la commemorazione dei caduti di tutte le guerre.

Domani, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, l’Amministrazione comunale di Nuxis ha organizzato la cerimonia per la festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate e per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre, per «rendere omaggio al valore e alla dedizione dei nostri soldati che combatterono e sacrificarono la loro vita per la nostra Patria».

Il corteo partirà dal Palazzo municipale alle ore 10.00. Seguiranno la Santa Messa, presso la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo e la deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti. Il corteo proseguirà poi verso il cimitero, per la deposizione di ulteriori corone in memoria dei caduti di Nuxis.

