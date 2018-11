Dopo la sofferta vittoria sulla Torres, l’Automek Calasetta torna in campo sabato 17 novembre sul campo della Genneruxi per la 9ª giornata della serie C di basket.

Dopo la sofferta vittoria sulla Torres, l’Automek Calasetta torna in campo sabato 17 novembre sul campo della Genneruxi (inizio ore 18.00), altra formazione che viaggia nella zona bassa della classifica (1 sola vittoria nelle 8 partite fin qui disputate), per la nona giornata (ultima del girone di andata) del campionato di serie C Silver di basket. I due punti in palio per la squadra di Simone Frisolone sono importantissimi per allungare la serie positiva e riavvicinare le prime posizioni della classifica che oggi vedono al comando la coppia formata da Esperia Cagliari e Basket Olbia, con 4 punti in più e la squadra cagliaritana a punteggio pieno, dovendo recuperare la partita casalinga (Palestra di via Pessagno) della 5ª giornata con la Torres (ancora a 0 punti in classifica), mercoledì 21 novembre, alle 20.30.

