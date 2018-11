E’ stato inaugurato questa sera, nei locali dell’ex Liceo Classico, in via Brigata Sassari, a Carbonia, il nuovo anno accademico della L.U.T.E.C., Libera Università della Terza Età di Carbonia. Nell’occasione, in un salone pieno, è stato presentato il programma delle attività previste fino alla prossima primavera, con conferenze che, due volte la settimana, vedranno, come ogni anno, la partecipazione di esperti in diverse discipline.

Prima dell’inizio dei lavori, abbiamo intervistato Ines Pinna, presidente della Libera Università della Terza Età di Carbonia, che ci ha spiegato lo spirito che anima da anni i soci e gli “allievi” che seguono le conferenze-lezioni.

