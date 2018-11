È stato pubblicato il bando che concede contributi alle imprese acquicole per investimenti produttivi.

La finalita è aumentare la competitività ed il rendimento economico delle attività di acquacoltura attraverso il rafforzamento della competitività e della redditività del settore.

Si tratta di una misura che intende ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi anche attraverso l’utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale non alloctone.

I beneficiari sono le imprese acquicole, in forma singola e associata.

La misura si applica all’intero territorio della Regione Sardegna.

La misura del contributo prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari.

In ogni caso, l’importo del sostegno concesso per ciascun beneficiario per il presente bando non può essere complessivamente superiore a 600.000 euro.

Le domande possono essere presentate esclusivamente nelle finestre temporali attivate nei seguenti periodi: FASE 1: 23 novembre 2018-22 gennaio 2019; FASE 2: 22 marzo 2019-22 maggio 2019; FASE 3: 5 settembre 2019-5 novembre 2019.

