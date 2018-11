Edoardo Tocco (Forza Italia): «Per carenza di neurologi, al Binaghi pazienti affetti da sclerosi multipla senza adeguata assistenza».

Il consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco, vicepresidente della commissione Sanità, ha diffuso una nota nella quale denuncia che nel Centro per la sclerosi multipla del Binaghi di Cagliari mancano i neurologi e, come se non bastassero i reparti già in forte sofferenza, nel presidio sanitario che si affaccia sul colle di Monte Urpinu si segnala la carenza di specialisti per la cura dei pazienti affetti dalla terribile patologia.

«Il centro, che si concentra sulla malattia neurodegenerativa, è ormai da tempo sotto organico. I neurologi presenti nelle corsie non bastano per seguire i soggetti che devono fronteggiare la patologia – sottolinea Edoardo Tocco -, i posti in specialità «sono distribuiti in modo disomogeneo sul territorio rispetto alle necessità degli ospedali isolani ed occorre che la Regione trovi al più presto una quadra per adeguare l’assistenza all’interno del nosocomio».

