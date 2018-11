Gianluigi Rubiu (FdI): «La legge approvata restituisce dignità a oltre 5mila dipendenti di Forestas».

«La legge approvata restituisce dignità a oltre 5mila dipendenti di Forestas che rappresentano per la Sardegna l’esercito a protezione della più grande ricchezza dei sardi, ovvero l’ambiente, la sua protezione, la sua valorizzazione.»

E’ quanto sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu, uno dei promotori della nuova normativa sull’Agenzia.

«Una svolta storica con un inquadramento che mette fine alla discriminazione assurda subita dai lavoratori – aggiunge il consigliere regionale di FdI – con i voti determinanti dei gruppi di minoranza. La maggioranza oggi è stata battuta in Consiglio regionale su un tema di grande importanza per l’Isola. Forestas con personale distribuito in 300 sedi in tutta la Sardegna, gestisce 220mila ettari di boschi, il suo personale dà supporto ogni anno alla campagna antincendi e rappresenta un bacino di posti di lavoro soprattutto per i piccoli comuni di tutta l’isola. E’ un punto di arrivo. Ora dovremo legiferare per consentire una dinamicità e concretezza negli interventi idraulici forestali – conclude Gianluigi Rubiu -, inoltre la nostra attenzione si deve concentrare per la stabilizzazione dei 1.300 semestrali.»

