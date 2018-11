Giovedì, venerdì e sabato, al Teatro delle Saline, a Cagliari, andrà in scena lo spettacolo diretto da Lia Chiappara “Non una di meno”.

Giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 novembre, alle 21.00, al Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi n. 3/4, Cagliari, per la “Stagione del Teatro contemporaneo” 2018/2019, andrà in scena lo spettacolo diretto da Lia Chiappara “Non una di meno”, da Le Troiane di Euripide Flash attuale dai tratti comici e tragici. Lo spettacolo annoda il mito e le storie di tremila anni fa con le similitudini della quotidianità.

La rassegna coglie ancora una volta nel segno con un affresco di forte attualità. L’Akròama idealizza e rappresenta un percorso artistico e di lavoro teatrale che unisce generi, commistioni di elevato valore aggiunto in ambito locale, nazionale ed estero. Passione e suoni, interpretazioni e opere classiche rivisitate, adatte a un pubblico eterogeneo ma non per questo distratto. La Stagione è supportata da ministero per i Beni culturali, Regione, comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna.

